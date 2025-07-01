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Дуэт Норриса и Пиастри обогнал пару Хэмилтона и Алонсо по количеству дублей за «Макларен»

Дуэт Норриса и Пиастри обогнал пару Хэмилтона и Алонсо по количеству дублей за «Макларен»
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Действующие пилоты команды «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри обогнали по количеству дублей своих коллег, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и двукратного чемпиона Фернандо Алонсо, которые защищали цвета этих болидов в 2007 году.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

Норрис и Пиастри в пятый раз за сезон 2025 года заняли первые две ступени подиума на Гран-при Австрии. Хэмилтон и Алонсо это делали четыре раза на протяжении сезона 2007 года.

Напомним, Гран-при Австрии состоялся 29 июня, и победителем гонки стал Ландо Норрис, второе место следом за ним занял Оскар Пиастри. Замкнул тройку призёров пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.

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