«Полная чушь». Йос Ферстаппен недоволен слухами о пунктах в контракте Макса с «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отреагировал на слова бывшего гонщика Ф-1, ныне эксперта Роберта Дорнбоса о том, что у его сына есть дополнительный пункт в контракте, из-за которого он имеет право покинуть коллектив. По словам Дорнбаса, это может произойти, если «Ред Булл» не войдёт в тройку лучших в Кубке конструкторов.

«Они все думают, что всё знают, и просто кричат о чём-то без всяких реальных оснований. А портал Racingnews365 за ними всё записывает. Это не имеет никакого отношения к новостям. Полная чушь», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.

Напомним, соглашение Макса Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитано до конца сезона-2028.