Норрис опередил Леклера по победам с поул-позиций. У Ландо было 12 попыток, у Шарля — 26

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис после Гран-при Австрии обошёл гонщика «Феррари» Шарля Леклера по количеству побед с поул-позиций.

На счету Норриса шесть побед с учётом 12 поул-позиций, в то время как Леклер одерживал лишь пять побед, имея поул-позицию 26 раз.

Напомним, Норрис одержал победу на Гран-при Австрии и продолжает идти на втором месте в личном зачёте, набрав 201 очко. Лидером продолжает оставаться его напарник по команде Оскар Пиастри (216 очков). Что касается Леклера, то он финишировал в Австрии третьим и идёт сейчас в личном зачёте на пятой позиции, набрав за это время 119 очков.