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Тото Вольф назвал крайний срок принятия решения о составе пилотов «Мерседеса» на 2026 год

Тото Вольф назвал крайний срок принятия решения о составе пилотов «Мерседеса» на 2026 год
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Руководитель немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольф рассказал, когда будет принято решение об окончательном составе пилотов его команды на сезон-2026.

«Необходимо с уважением относиться ко всем заинтересованным лицам в данном процессе — к командам, пилотам. Все хотят понять, что делать дальше. И я не хочу быть садистом, позволяя пилоту ждать или не принимая никаких решений, когда это необходимо. Очевидно, что вокруг этого образуется много обсуждений. Однако я всегда был открыт и прозрачен в этом вопросе. И на определённом этапе в ближайшие пару месяцев – до начала летних каникул — решение о составе пилотов на следующий сезон будет принято», — приводит слова Вольфа портал Racingnews365.

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