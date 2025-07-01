Семикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон ответил, кто выиграет Уимблдон среди женщин

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон надеется, что Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде выиграет двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Кори Гауфф.

«Я буду смотреть женский турнир и надеюсь, что победит Кори Гауфф», — приводит слова Хэмилтона портал Sportskeeda.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 пройдут с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 2:6, 6:4.