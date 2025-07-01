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«Рейсинг Буллз» продемонстрировал специальную ливрею для Гран-при Великобритании

«Рейсинг Буллз» продемонстрировал специальную ливрею для Гран-при Великобритании
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Команда «Рейсинг Буллз» официально представила новую ливрею, которая была подготовлена специально для Гран-при Великобритании известным дизайнером Олаолу Слон (Slawn).

В составе «Рейсинг Буллз» выступают новозеландский пилот Лиам Лоусон и француз Исак Хаджар. Лоусон в этом сезоне набрал всего 12 очков и идёт сейчас на 15-м месте в личном зачёте. Хаджар успел заработать 21 очко и расположился на 11-й позиции. В Кубке конструкторов «Рейсинг Буллз» идёт на шестом месте, имея в своём активе 36 очков.

Напомним, в прошедшей 29 июня гонке Гран-при Австрии Лоусон шестое место и принёс своей команде восемь очков. Гран-при Великобритании состоится 6 июля в Сильверстоуне.

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