«Рейсинг Буллз» продемонстрировал специальную ливрею для Гран-при Великобритании

Команда «Рейсинг Буллз» официально представила новую ливрею, которая была подготовлена специально для Гран-при Великобритании известным дизайнером Олаолу Слон (Slawn).

В составе «Рейсинг Буллз» выступают новозеландский пилот Лиам Лоусон и француз Исак Хаджар. Лоусон в этом сезоне набрал всего 12 очков и идёт сейчас на 15-м месте в личном зачёте. Хаджар успел заработать 21 очко и расположился на 11-й позиции. В Кубке конструкторов «Рейсинг Буллз» идёт на шестом месте, имея в своём активе 36 очков.

Напомним, в прошедшей 29 июня гонке Гран-при Австрии Лоусон шестое место и принёс своей команде восемь очков. Гран-при Великобритании состоится 6 июля в Сильверстоуне.