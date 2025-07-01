Гонка ГП Великобритании может пройти в дождливых условиях

Гран-при Великобритании, который должен пройти с 4 по 6 июля на трассе в Сильверстоуне, может пройти в условиях дождя. Это следует из данных портала Weather.com.

В пятницу, 4 июля, вероятность осадков оценивается менее чем в 5%. Однако на следующей день, 5 июля, когда должна пройти третья практика и квалификация, вероятность дождя котируется менее чем в 30%.

А уже в воскресенье, 6 июля, когда пройдёт гонка Гран-при, прогнозируется дождь. Согласно имеющимся метеоданным, вероятность, что он начнётся, равна 50%.

Ранее руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.