Экс-пилот Ф-1 предсказал, в какую команду может перейти Макс Ферстаппен в 2026 году

Бывший гонщик Ф-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос утверждает, что 27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен перейдёт в следующем сезоне в немецкий коллектив «Мерседес», если решит покинуть австрийскую команду.

«Я предсказываю, что Кими сохранит место в «Мерседесе», и он будет выступать бок о бок с Ферстаппеном. Джордж покинет команду. И вариантом для него мог бы стать «Астон Мартин». Они скажут: «Прощай, Лэнс! Спасибо тебе за твои услуги», — приводит слова Дорнбосса портал F1oversteer.

Ранее Дорнбос раскрыл дополнительный пункт в контракте Ферстаппена, при котором тот может уйти.