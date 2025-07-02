Представлена специальная ливрея команды IndyCar в честь концерта культового Оззи Осборна

Команда MSR, выступающая в серии IndyCar, представила специальную ливрею своего болида SiriusXM Honda, который выступает под номером 60, в честь предстоящего концерта культового британского музыкального исполнителя и одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна, который пройдёт 5 июля в Бирмингеме (Великобритания).

Отметим, что с 4 по 6 июля MSR примет участие в очередном этапе серии IndyCar — Honda Indy 200 at Mid-Ohio, который состоится в штате Огайо (США), где и продемонстрирует данную ливрею.

Фото: Пресс-служба Meyer Shank Racing (MRS)

Фото: Пресс-служба Meyer Shank Racing (MRS)

Фото: Пресс-служба Meyer Shank Racing (MRS)

Также насчёт новой специальной ливреи высказался 33-летний пилот команды MSR швед Феликс Розенквист.

«Я с нетерпением жду возможности представить Оззи и его команду Ozzy's Boneyard в Мид-Огайо. Эта ливрея полностью отличается от всего, что мы видели раньше, а присутствие Оззи на машине — его лица на капоте — обещает стать поистине эпическим», — приводит слова Розенквиста пресс-служба IndyCar.