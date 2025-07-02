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Макс Ферстаппен согласился на переход в «Мерседес» — Sky Sport Italia

Макс Ферстаппен согласился на переход в «Мерседес» — Sky Sport Italia
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен допустил возможность перехода в «Мерседес». Об этом информирует Sky Sport Italia. По сведениям источника, нидерландец мог бы ответить «да» на предложение руководителя немецкой команды Тото Вольфа.

Однако, как добавляет издание, о заключении сделки пока говорить рано, так как в «Мерседесе» ещё не приняли окончательного решения.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков. «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету австрийской команды 162 балла.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос предсказал, в какую команду может перейти Ферстаппен в 2026 году.

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