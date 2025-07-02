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Алексей Попов заявил, что «Ред Булл» должен заменить Юки Цуноду

Алексей Попов заявил, что «Ред Булл» должен заменить Юки Цуноду
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Российский комментатор Алексей Попов считает, что команда Формулы-1 «Ред Булл» должна заменить японца Юки Цуноду на британского юниора Арвида Линдблада уже на предстоящем Гран-при Великобритании.

«Линдбладу надо дать проехать не только первую тренировку, но и весь уикенд. Ехать на последнем, 16-м месте на трассе [на Гран-при Австрии], где другой гонщик этой команды побеждал пять раз… Собственных «косяков» у Юки было минимум два», — сказал Попов в социальных сетях.

Арвиду Линдбладу 18 лет. Гонщик является победителем гонок Формулы-3 и Формулы-2. С 2021 года является членом юниорской академии «Ред Булл».

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