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Назван пилот, которого Ферстаппен заменит в «Мерседесе» в случае перехода

Назван пилот, которого Ферстаппен заменит в «Мерседесе» в случае перехода
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заменит британца Джорджа Расселла в «Мерседесе» в случае перехода в немецкую команду. Об этом информирует Sky Sport Italia. Ранее сообщалось, что нидерландец в принципе выразил согласие на переход.

Издание отмечает, что «Мерседес» доволен Расселлом, однако фактор Ферстаппена не учитывать будет нельзя. В случае ухода из «Мерседеса» Джордж, как добавляет портал, мог бы оказаться в «Ред Булл» или «Астон Мартин».

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. На его счету 155 очков. Расселл располагается на четвёртой позиции (146). Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (216).

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