Туррини ответил, будет ли Вассёр на ГП Великобритании. В Австрии он покинул «Феррари»

Известный итальянский эксперт Формулы-1 Лео Туррини заявил, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр будет в расположении команды на предстоящем Гран-при Великобритании.

«Прежде всего, наилучшие пожелания Фреду Вассёру. Мы увидим его на пит-уолле в Сильверстоуне», — написал Туррини в своём блоге.

Напомним, Вассёр покинул Шпильберг и пропустил основную гонку Гран-при Австрии. В итальянской команде тогда сообщали, что отъезд вызван личными обстоятельствами. Позже стало известно, что у Фредерика умерла мама.

Гран-при Великобритании состоится в Сильверстоуне с 4 по 7 июля.

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