The Race: Ферстаппен вышел на связь с Вольфом, инициировав переговоры с «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лично инициировал разговор с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом относительно возможного перехода в команду, а не наоборот. Об этом информирует The Race.
Ферстаппен сейчас занимает третью позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков. «Ред Булл» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Австрии 162 балла.
Ранее издание Sky Sport Italia сообщало, что Ферстаппен якобы дал согласие на переход в немецкую команду. Кроме того, портал добавил, кого нидерландец заменит в «Мерседесе», если всё-таки перейдёт туда.