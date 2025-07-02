Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

The Race: Ферстаппен вышел на связь с Вольфом, инициировав переговоры с «Мерседесом»

The Race: Ферстаппен вышел на связь с Вольфом, инициировав переговоры с «Мерседесом»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лично инициировал разговор с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом относительно возможного перехода в команду, а не наоборот. Об этом информирует The Race.

Ферстаппен сейчас занимает третью позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков. «Ред Булл» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Австрии 162 балла.

Ранее издание Sky Sport Italia сообщало, что Ферстаппен якобы дал согласие на переход в немецкую команду. Кроме того, портал добавил, кого нидерландец заменит в «Мерседесе», если всё-таки перейдёт туда.

Материалы по теме
Назван пилот, которого Ферстаппен заменит в «Мерседесе» в случае перехода

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android