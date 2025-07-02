The Race: Ферстаппен вышел на связь с Вольфом, инициировав переговоры с «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лично инициировал разговор с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом относительно возможного перехода в команду, а не наоборот. Об этом информирует The Race.

Ферстаппен сейчас занимает третью позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков. «Ред Булл» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Австрии 162 балла.

Ранее издание Sky Sport Italia сообщало, что Ферстаппен якобы дал согласие на переход в немецкую команду. Кроме того, портал добавил, кого нидерландец заменит в «Мерседесе», если всё-таки перейдёт туда.

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