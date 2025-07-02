Масштабный фестиваль дрифта RDS FEST пройдёт 12 июля на автодроме Moscow Raceway

12 июля на автодроме Moscow Raceway пройдёт фестиваль большого дрифта RDS FEST от команды организаторов Российской Дрифт Серии, главного чемпионата страны по дрифту. Программа события наполнена неожиданными активностями, которые удивят не только ценителей дрифт-культуры, но и любителей активного отдыха всей семьёй.

Фото: RDS

Искусство управляемого заноса объединит самых титулованных дрифтеров страны и тех, кто только начинает свой путь в автоспорте. Одной из ярких активностей на площадке RDS FEST станут свободные заезды RDS MATSURI. Буквально любой желающий может подать заявку на сайте, пройти техническую комиссию и показать всё, на что он способен, на одном из участков профессионального трека. На второй гоночной конфигурации фестиваля участники на подготовленных спортивных автомобилях смогут принять участие в челлендже от команды STAR PЁR STARS AIMOL за право участия в «Зимнем кубке РДС» в составе коллектива и при его поддержке.

Любителей зрелищных адреналиновых заездов ждёт бескомпромиссное сражение звёзд Российской Дрифт Серии. В «Сибирском дерби» участие примут легенды — двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC, чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, вице-чемпионы RDS GP Евгений Лосев и Дамир Идиятулин. Самые известные дрифтеры России сразятся между собой по круговой системе под громкие овации трибун, тем временем оценивать заезды будут судьи.

Фото: RDS

Удивит гостей фестиваля и сама судейская коллегия. Судьи РДС Владимир Сафонов, Станислав Долгих, Михаил Давидянц и Антон Новиков тоже сядут за руль дрифт-каров и сразятся уже в «Судейском дерби». Судить их проезды предстоит пилотам-сибирякам, которые исполнят мечту тысяч болельщиков — оценят заезды тех, кто на каждом этапе RDS GP и RDS Open вершит судьбы участников.

«Российская Дрифт Серия — больше, чем организатор классических соревнований. Мы — команда единомышленников, задающая тренды в автомобильном спорте и дрифт-культуре не только в России, но и во всём мире. Фестиваль для нас — проект, в который мы вкладываем душу. Его миссия — вовлечь и объединить людей идеей развития профессионального дрифта в нашей стране. Мы впервые проводим мероприятие такого формата и хотим, чтобы RDS FEST стал той самой точкой притяжения для любителей, профессионалов, зрителей и даже тех, кто раньше не был глубоко погружён в автоспортивную тематику», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Гонщики РДС порадуют зрителей и неформальными шоу-активностями. Все желающие смогут принять участие в кулинарном мастер-классе от самого титулованного дрифтера страны Чивчяна и попробовать бургеры в зоне GochaGrill, сделать зарядку автоспортсмена с пилотом Fresh Racing Лосевым, а Цареградцев перевоплотится в DJ Царя и исполнит специально подготовленный для фестиваля дрифт-сет!

Ждут зрителей встречи и с другими пилотами Российской Дрифт Серии в рамках автограф-сессий и лектория «РДС Изнутри», где пройдут интересные мастер-классы и паблик-токи с участниками и организаторами чемпионата.

На главной сцене RDS FEST любителей качественной электронной музыки на протяжении всего фестиваля будут ждать топовые DJ с динамичными сетами, под бит которых каждый сможет зарядиться энергией и отличным настроением. Вечером на площадке пройдет концерт музыканта и вместе с тем пилота RDS Open — Нигатива (Владимира Афанасьева). Лучшие хиты хип-хоп-исполнителя с многогранной музыкой и пронизывающими до глубины души текстами станут идеальным финалом насыщенного дня и подарят гостям и участникам самые тёплые эмоции.

Фото: RDS

Также для гостей фестиваля будет доступен фуд-корт, тематические фотозоны, автовыставка и захватывающее развлечение — заезды на дрифт-такси с профессиональным пилотом прямо по гоночной конфигурации RDS GP.

Билеты на RDS FEST уже в продаже на сайте, а для тех, кто не сможет присутствовать на автодроме, будет доступна бесплатная трансляция заездов «Сибирского дерби» и «Судейского дерби» на платформе RDS TV.

Болид Ф-1 сразился с дрифт-каром, пикапом и авто ралли-кросса: