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Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2025

Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2025
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С 4 по 6 июля в календаре Формулы-1 запланирован 12-й этап нынешнего сезона — Гран-при Великобритании.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны для просмотра на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет увидеть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сильверстоуне можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1 Гран-при Великобритании — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 4 июля:

20:30. Первая тренировка Гран-при Великобритании.

Суббота, 5 июля:

13:30. Вторая тренировка Гран-при Великобритании;
19:30. Третья тренировка Гран-при Великобритании;
23:00. Квалификация Гран-при Великобритании.

Воскресенье, 6 июля:

21:00. Гонка Гран-при Великобритании.

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