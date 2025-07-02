Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2025

С 4 по 6 июля в календаре Формулы-1 запланирован 12-й этап нынешнего сезона — Гран-при Великобритании.
Все заезды гоночного уикенда будут доступны для просмотра на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет увидеть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сильверстоуне можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию уикенда, где отразит все основные события.
Формула-1 Гран-при Великобритании — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 4 июля:
20:30. Первая тренировка Гран-при Великобритании.
Суббота, 5 июля:
13:30. Вторая тренировка Гран-при Великобритании;
19:30. Третья тренировка Гран-при Великобритании;
23:00. Квалификация Гран-при Великобритании.
Воскресенье, 6 июля:
21:00. Гонка Гран-при Великобритании.