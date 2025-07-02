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The Race обозначил срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»

The Race обозначил срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»
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Переход гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес» или какую-либо другую команду едва ли произойдёт до 2027 года. Об этом информирует The Race, ссылаясь на мнение ряда своих источников.

При этом отмечается, что у «Ред Булл» тем не менее никаких гарантий насчёт сохранения места Макса в команде на следующий год нет, поэтому ситуация остаётся открытой. Также сообщается, что сторона Ферстаппена недовольна болидом команды и желает добиваться улучшений, что и доводит до руководства коллектива.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. На его счету 155 очков.

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