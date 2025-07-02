«Катастрофа, такого никогда не было». Эксперт высказался о «Ред Булл»

Журналист и инсайдер Феликс Гернер после Гран-при Австрии высказался о ситуации в «Ред Булл», который, по слухам, может покинуть пилот Макс Ферстаппен. Напомним, в Шпильберге Ферстаппен сошёл после аварии с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Другой пилот австрийской команды, Юки Цунода, был 16-м.

«Конечно, у всего этого есть и эмоциональная составляющая: именно дома у «Ред Булл» произошла катастрофа. Ноль очков — такого на собственной трассе в Австрии в истории команды никогда не было. Это было очень и очень больно», — написал Гернер в своей колонке на Sport.de.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 4 по 6 июля.

Материалы по теме The Race обозначил срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: