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Формула-1, Гран-при Великобритании: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Великобритании: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
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В пятницу, 4 июля, состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Начало первой сессии свободной практики запланировано на 14:30 по московскому времени, вторая начнётся в 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 1
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Не началось

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 216 очков. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 201 балл. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 155 очков.

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