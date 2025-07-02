Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл отклонил предложение о продлении контракта с «Мерседесом» — FUnoanalisitecnica

Расселл отклонил предложение о продлении контракта с «Мерседесом» — FUnoanalisitecnica
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл отклонил предложение руководства команды о продлении контракта, сообщает издание FUnoanalisitecnica.

По информации ресурса, Расселлу предложили двухлетнее соглашение по схеме «1+1», чтобы не исключать возможного перехода четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в 2027 году, однако британец не принял его, поскольку надеется на более долгосрочное сотрудничество.

Предполагается, что решение Расселла может подтолкнуть «Мерседес» к более активным переговорам с Ферстаппеном.

Ранее издание The Race обозначило срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Материалы по теме
The Race обозначил срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android