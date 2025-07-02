Расселл отклонил предложение о продлении контракта с «Мерседесом» — FUnoanalisitecnica

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл отклонил предложение руководства команды о продлении контракта, сообщает издание FUnoanalisitecnica.

По информации ресурса, Расселлу предложили двухлетнее соглашение по схеме «1+1», чтобы не исключать возможного перехода четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в 2027 году, однако британец не принял его, поскольку надеется на более долгосрочное сотрудничество.

Предполагается, что решение Расселла может подтолкнуть «Мерседес» к более активным переговорам с Ферстаппеном.

Ранее издание The Race обозначило срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».