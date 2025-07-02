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Названа колоссальная сумма, необходимая для выкупа контракта Ферстаппена с «Ред Булл»

Названа колоссальная сумма, необходимая для выкупа контракта Ферстаппена с «Ред Булл»
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Команда, которая пожелает выкупить контракт нидерландского гонщика Макса Ферстаппена у «Ред Булл», должна будет заплатить австрийской команде сумму, превышающую £ 100 млн ($ 136 млн). Об этом информирует Sky Sports.

Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитано до 2028 года. При этом, как сообщалось ранее, пилот может покинуть команду раньше в случае соблюдения некоторых условий. По данным Sky Sports, в соглашении нидерландца есть пункт, который позволит ему уйти из «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона в том случае, если он не будет входить в четвёрку лучших пилотов чемпионата к началу летнего перерыва Формулы-1, который последует за Гран-при Венгрии 3 августа.

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