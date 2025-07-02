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Ферстаппен не заявлял о желании покинуть «Ред Булл» досрочно — Sky Sports

Ферстаппен не заявлял о желании покинуть «Ред Булл» досрочно — Sky Sports
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен не заявлял о желании досрочно покинуть команду, сообщает Sky Sports.

Также по информации ресурса, «Мерседес», который, по слухам, заинтересован в подписании Ферстаппена, не делал ему официального предложения.

Напомним, ранее издание The Race сообщило, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» маловероятен до 2027 года, однако гарантий того, что нидерландец останется на следующий сезон, у австрийской команды нет. Помимо этого, сообщается, что Ферстаппен лично инициировал переговоры с главой «Мерседеса» Тото Вольфом.

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