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Фото: Расселла указали пилотом «Макларена» перед пресс-конференцией ГП Великобритании

Фото: Расселла указали пилотом «Макларена» перед пресс-конференцией ГП Великобритании
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Организаторы Гран-при Великобритании допустили ошибку в анонсе завтрашней пресс-конференции. В качестве команды пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла был указан «Макларен».

Фото: Скриншот

Напомним, Гран-при Великобритании состоится с 4 по 6 июля. Расселл сейчас занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 146 очков. Лидером чемпионата является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 216 баллов.

Ранее сообщалось, что Расселл отклонил предложение руководства «Мерседеса» о продлении контракта. Предполагается, что решение британца может подтолкнуть «Мерседес» к более активным переговорам с Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

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