Инсайдер: «Мерседес» не делал официального предложения Ферстаппену
Нидерландский обозреватель Эрик ван Харен прокомментировал слухи о переговорах между командой «Мерседес» и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.
«Снова множество историй и слухов вокруг Макса Ферстаппена и «Мерседеса». Интерес «Мерседеса» есть, и это известно, но, по моей информации, официального предложения не было, и, соответственно, Ферстаппен не сказал «да», — написал ван Харен в социальной сети X (ранее Twitter).
Незадолго до этого издание The Race назвало срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
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