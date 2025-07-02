Инсайдер: «Мерседес» не делал официального предложения Ферстаппену

Нидерландский обозреватель Эрик ван Харен прокомментировал слухи о переговорах между командой «Мерседес» и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Снова множество историй и слухов вокруг Макса Ферстаппена и «Мерседеса». Интерес «Мерседеса» есть, и это известно, но, по моей информации, официального предложения не было, и, соответственно, Ферстаппен не сказал «да», — написал ван Харен в социальной сети X (ранее Twitter).

Незадолго до этого издание The Race назвало срок возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

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