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Ferrari представила новое купе с 640-сильным двигателем V8

Ferrari представила новое купе с 640-сильным двигателем V8
Ferrari Amalfi
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Компания Ferrari представила новую модель — купе Amalfi, получившее название в честь города Амальфи в итальянской провинции Салерно. Amalfi придёт на смену Ferrari Roma, она построена на той же платформе Type F169 и оснащается таким же двигателем — 3,9-литровым твин-турбо V8.

Ferrari Amalfi

Ferrari Amalfi

Фото: Ferrari

Облик 2-местного автомобиля создавала команда Ferrari Styling Centre под руководством Флавио Манцони. Машина выполнена в традиционной для последних моделей Ferrari эстетике и сохранила пропорции Roma. Двигатель F154 был оптимизирован и теперь выдаёт не 456 кВт (620 л. с.), как на Roma, а 471 кВт (640 л. с.).

Ferrari Amalfi

Ferrari Amalfi

Фото: Ferrari

Отдельный упор инженеры сделали на аэродинамику. В задней части машины располагается подвижный спойлер, который может работать в трёх положениях: низкого сопротивления воздуху (когда спойлер убран), средняя прижимная сила и высокая прижимная сила. В последней конфигурации на скорости 250 км/ч автомобиль генерирует на 110 кг больше, увеличивая сопротивление воздуху менее чем на 4%.

Ferrari Amalfi

Ferrari Amalfi

Фото: Ferrari

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,3 секунды (у Roma этот показатель был 3,4 секунды), а за 9 секунд способен достичь 200 км/ч. Максимальная скорость Amalfi оценивается в 320 км/ч. Отмечается также, что для полной остановки со скорости 100 км/ч автомобилю требуется 30,8 м, а при торможении с 200 км/ч — 119,5 м.

Производство автомобиля начнётся ближе к концу года. Его стоимость пока не раскрывается.

Интерьер Ferrari Amalfi

Интерьер Ferrari Amalfi

Фото: Ferrari

Напомним, что несколькими днями ранее в Ferrari показали обновлённую гоночную версию 296-й модели — Ferrari 296 GT3 Evo, а до этого публике предстала особая версия 296 Speciale в честь побед гиперкаров «Скудерии» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

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