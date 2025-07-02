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В «Макларене» показали спецливрею на Гран-при Великобритании

В «Макларене» показали спецливрею на Гран-при Великобритании
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Команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею, в которой она выступит на Гран-при Великобритании.

Ливрея посвящена одному из спонсоров команды — Google Chrome.

«Мы знаем, что, хотя у нас есть миллионы поклонников, которые уже десятки лет болеют за команду «Макларен», есть еще миллионы новичков в этом виде спорта. Возможность отпраздновать и продемонстрировать нашу долгую историю с помощью Chrome — это фантастический способ привлечь этих новых поклонников. Празднование с таким количеством наших поклонников в Лондоне на этой неделе, пока мы готовимся к нашей домашней гонке, делает ее еще более особенной!», — заявила Луиза Макьюэн, являющаяся директором по маркетингу в «Макларене».

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