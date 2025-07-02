Эксперт назвал роль Хэмилтона в «Феррари», которая не подразумевает восьмой титул

Комментатор Sky Sports, эксперт Формулы-1 Тед Кравитц высказался о выступлениях семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в составе итальянской команды.

«Он может дойти до того момента, когда «Феррари» вместе с ним станет командой-победителем. Но в свои 41, 42, 43 года он может решить, что он довёл их до этого момента, но больше не может пилотировать машину.

Возможно, его величайшее наследие — привести «Феррари» туда, где они должны быть, даже если его самого там не будет, чтобы пожинать плоды этого труда», -сказал Тед Кравитц в эфире Sky Sports.

Напомним, нынешний сезон является первым для Хэмилтона в составе итальянской команды.