Инсайдер рассказал, при каких условиях Ферстаппен может разорвать контракт с «Ред Булл»

Известный журналист и инсайдер Джо Сейвуд рассказал об условиях контракта четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена с «Ред Булл».

«Я знал об этом из своих источников в паддоке уже долгое время. Мы приходим к выводу, что если к концу июля «Ред Булл» не будет в тройке в Кубке конструкторов, Макс получит возможность расторгнуть контракт и уйти. В противном случае его контракт продлевается на следующий год.

Как бы то ни было, если Макс всё-таки уйдёт, то в «Ред Булл» начнётся настоящий ад, хотя при таком варианте развития событий в «Ред Булл» почти наверняка откажутся от идеи и дальше продвигать пилотов из собственной молодёжной программы, которые пока явно не готовы к такому уровню. И они подпишут Джорджа Расселла», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.