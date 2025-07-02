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Инсайдер рассказал, при каких условиях Ферстаппен может разорвать контракт с «Ред Булл»

Инсайдер рассказал, при каких условиях Ферстаппен может разорвать контракт с «Ред Булл»
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Известный журналист и инсайдер Джо Сейвуд рассказал об условиях контракта четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена с «Ред Булл».

«Я знал об этом из своих источников в паддоке уже долгое время. Мы приходим к выводу, что если к концу июля «Ред Булл» не будет в тройке в Кубке конструкторов, Макс получит возможность расторгнуть контракт и уйти. В противном случае его контракт продлевается на следующий год.

Как бы то ни было, если Макс всё-таки уйдёт, то в «Ред Булл» начнётся настоящий ад, хотя при таком варианте развития событий в «Ред Булл» почти наверняка откажутся от идеи и дальше продвигать пилотов из собственной молодёжной программы, которые пока явно не готовы к такому уровню. И они подпишут Джорджа Расселла», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.

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