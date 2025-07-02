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Цунода: у меня есть потенциал для хорошей квалификации

Цунода: у меня есть потенциал для хорошей квалификации
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о предстоящем Гран-при Великобритании.

«Австрия была очень тяжёлым уикендом для нас. Я действительно возлагал на него большие надежды. К сожалению, все сложилось не так, как мы хотели, и нам нужно это принять и двигаться дальше.

Я чувствую себя все более уверенно за рулем автомобиля, так что я настроен, чтобы развить темп на длинной дистанции. Мы с командой работаем вместе, чтобы найти способ сделать это и добиться стабильности на протяжении уикенда.

Я почувствовал, что у нас есть потенциал для хорошей квалификации. Теперь главное — убедиться, что настройки верны, и я смогу проехать хороший круг, как в Канаде до штрафа на стартовой решетке. Я хочу, чтобы эта неделя прошла на ура и я показал, на что способен», — приводит слова Цуноды RacingNews365.

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