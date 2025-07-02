Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лично инициировал разговор с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом относительно возможного перехода в команду. Об этом сообщило издание The Race.

В связи со слухами о возможном уходе Ферстаппена из команды «Ред Булл» «Чемпионат» приглашает вас поучаствовать в опросе: «Где Макс Ферстаппен проведёт сезон-2026 Формулы-1?»

Ранее издание Sky Sport Italia сообщало, что Ферстаппен якобы дал согласие на переход в немецкую команду. Кроме того, портал добавил, кого нидерландец заменит в «Мерседесе», если всё-таки перейдёт туда.

Ферстаппен сейчас занимает третью позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков. «Ред Булл» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Австрии 162 балла.