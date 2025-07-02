Вольф рассказал, как ударил пилота Ф-1 в России за оскорбление Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как он ударил одного из пилотов Формулы-1 во время церемонии ФИА в 2018 году, которая проходила в Санкт-Петербурге.

«Это немного обличающая история, но я вырос в тяжёлых условиях, в которых иногда мне приходилось защищаться. Мы были в Санкт-Петербурге на церемонии ФИА, и там был пилот Формулы-1, который оскорблял Джорджа Расселла, говоря о том, как он выиграл чемпионат Формулы-2. И я просто дал ему пощёчину, вот и вся история», — сказал Тото Вольф в интервью Sky Sport Germnany.

Напомним, в 2018 году Расселл выиграл титул в Формуле-2, после чего перешёл в команду «Уильямс» Формулы-1, где провёл следующие три сезона.