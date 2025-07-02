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Бакстон — о Ферстаппене: «Мерседесу» предстоит сделать очень трудный выбор

Бакстон — о Ферстаппене: «Мерседесу» предстоит сделать очень трудный выбор
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Известный журналист и комментатор Уилл Бакстон отреагировал на слухи о возможном переходе четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Думаю, нет никаких сомнений, что Ферстаппен является лучшим гонщиком в Формуле-1. Но чтобы освободить для него место, «Мерседесу» придется сделать очень трудный выбор. Переманивая Ферстаппена, им придётся либо пожертвовать своими вложениями в настоящее, либо — в будущее. Но, помимо этого, есть и ещё одна трудность — что обычно происходит с напарниками Ферстаппена? Это плохо заканчивается. Макс хорош, и он не просто доминирует, он уничтожает своего напарника.

Если «Мерседес» отпустит Расселла, команда рискует пустить под откос всю идеи с ростом Антонелли в условиях соперничества с Ферстаппеном. А если отпустить Антонелли, то «Мерседес» либо поставит на паузу его развитие, либо вообще его потеряет. И нужно будет надеяться, что Расселл не повторит судьбу других напарников Ферстаппена», — приводит слова Бакстона GPBlog.

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