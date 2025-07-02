«Он хочет быть в «Мерседесе». Баттон — о возможном переходе Ферстаппена

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон отреагировал на слухи о возможном переходе четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Макс, вероятно, лучший гонщик когда-либо гонявшийся за рулём машины Формулы-1. Я так думаю. Поэтому все хотят его. Так что это хорошая позиция, но также сложно действительно выбирать, как вы сказали, кто будет конкурентоспособен в следующем году.

Я думаю, в любом случае, «Ред Булл» — команда, которая дала ему так много за эти годы, и эта машина действительно подходит его стилю вождения. Но будут ли они достаточно хороши в следующем году? Знаете, все говорят о силовых установках. И силовая установка «Мерседеса» мощнее, чем у конкурентов. Поэтому он хочет быть в «Мерседесе», — приводит слова Баттона GPBlog.