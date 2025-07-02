Алекс Маркес может пропустить Гран-при Германии из-за операции на руке

29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий на «Дукати» в серии MotoGP, рискует пропустить предстоящий Гран-при Германии. Об этом сообщает Autosport.

Маркес перенёс операцию на левой руке и теперь проходит через процесс восстановления. Гран-при Германии пройдёт с 11 по 13 июня, и пока неизвестно, успеет ли испанский мотогонщик восстановиться до этого времени.

В борьбе за позиции с Педро Акостой из «КТМ» у Маркеса заблокировалось заднее колесо, после чего его выбросило на трассу. Он приземлился животом вниз на руку и проехал на них до начала травы.

Его забрали в медицинский центр, где диагностировали перелом руки.

Младший брат шестикратного чемпиона Марка Маркеса является главным конкурентом за титул в сезоне 2025 года. Во время 10-го этапа на счету Алекса было 239 очков, а у Марка — 282.