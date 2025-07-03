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«Мы точно выиграем». Тото Вольф высказался о Гран-при Великобритании

«Мы точно выиграем». Тото Вольф высказался о Гран-при Великобритании
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективах команды на Гран-при Великобритании.

«Шансы на Гран-при Великобритании? Стоит посмотреть на прогноз погоды. Будет не более 20 градусов? Тогда мы точно выиграем. На самом деле суть этих машин невозможно постичь до конца. Всегда будут трассы, которые будут подходить вашей машине лучше или хуже, и даже самым умным инженерам не по силам это исправить.

В календаре есть несколько трасс, которые нам подойдут, и Сильверстоун входит в этот список. Будет хорошо, если мне придётся надеть свитер, потому что такие условия всегда подходят нашей команде. Но на самом деле мне уже надоели свои собственные объяснения из серии: «Мы многому научимся и станем сильнее».

У нас какой-то непрекращающийся день сурка. Но есть пара вещей, которые мы отметили после гонок в Испании и в Канаде. По крайне мере, с точки зрения того, как мы работаем с настройками, как подбираем механический баланс болида. У нас было что-то не так, но мы должны решить этот вопрос», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

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