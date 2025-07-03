«Не ракетостроение». Ферстаппен — о своём влиянии на настройки болида

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал о своём влиянии на настройки болида.

«Ну, я думаю, прежде всего каждый гонщик индивидуален. Каждому нужно от болида что-то своё. Поэтому то, что хочется ощущать от машины мне, может не подойти кому-то другому. Это вполне нормально. Поэтому, со своей стороны, я просто сосредотачиваюсь на том, что мне нужно от болида, и использую то, чему научился с самого раннего возраста – как я управляю, как адаптируюсь к ситуациям с машиной. Для меня это очень естественный процесс. С моей стороны нет ничего особенного в том, как я всё делаю. Просто я знаю, как действовать, как работать.

Мы просто фокусируемся на том, есть ли у меня на болиде недостаточная или избыточная поворачиваемость, как я могу сбалансировать это, как могу адаптировать свой пилотаж и как мы можем развить болид в правильном направлении при обновлениях. За этим нет ничего сложного.

Ведь это не ракетостроение. Это просто то, что чувствую я, что видит команда, а вы сообщаете, что хотите улучшить. Каждый год вы создаёте новый болид, и всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. Если что-то нельзя изменить очень быстро, то как я могу адаптироваться как гонщик? Это постоянный процесс, через который вы проходите в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnnews365.