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Норрис ответил, боится ли перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Норрис ответил, боится ли перехода Ферстаппена в «Мерседес»
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25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», ответил на вопросов журналиста о том, боится ли возможного перехода четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

— Ландо, боишься ли ты перехода Ферстаппена в «Мерседес»?
— Нет, нет, честно говоря, мне всё равно. Мне всё равно, куда он перейдёт. Я ценю Макса как соперника, он немного жёсткий, но мне нравятся наши совместные схватки, и он — босс, которому решать, куда идти. Ведь именно за ним и стоит выбор того места, где, по его мнению, будет лучше, — приводит слова Норриса издание GPblog.

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