«Я не на уровне Пиастри. Он как Райкконен». Норрис — о контроле эмоций

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался об уровне контроля над эмоциями в сравнении со своим напарником Оскаром Пиастри.

«Я почти забываю, что я делаю, забываю, что выступаю в Формуле-1, забываю, что я за рулём, и просто пытаюсь оставить позади мир, в котором живу. Это потому, что я очень переживаю за то, что делаю, и поэтому всегда пытаюсь думать: «Почему я так поступил? Почему я принял это неправильное решение? Почему я внёс слишком много скорости в этот поворот?»

Иногда вы говорите о миллисекундах нетерпения здесь или там, и вы можете заплатить за это цену. Таким образом, в сознании это всегда звучит так просто, но, следовательно, иногда очень трудно найти на это чёткие ответы при столкновении в реальности. Много разных вещей, как на трассе, так и вне её. Всё дело в том, чтобы чувствовать себя настолько комфортно, насколько это возможно, и обрести ту стабильность и способность постоянно поддерживать скорость и делать то, что мне нужно.

Конечно, не думаю, что я на уровне Оскара Пиастри по контролю над эмоциями. Иногда он выглядит более счастливым, когда занимает шестое место, чем выигрывает гонку. Может быть, это и есть высший уровень, в чём-то похожий на Кими [Райкконена].

Я по-прежнему строг к себе. Но у меня определённо получается меньше расстраиваться, чем раньше. И я думаю, что это, безусловно, улучшение по сравнению с тем, что я делал раньше. Кое-что мне нужно было улучшить, и я думаю, что кое-что я уже улучшил», — приводит слова Норриса издание GPblog со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.