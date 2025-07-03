Издание Autoracer назвало планы «Феррари» на новую подвеску для болида SF-25

Итальянское издание Autoracer рассказало о планах руководства команды Формулы-1 «Феррари» по поводу новой задней подвески болида SF-25 после прошедшего Гран-при Австрии, куда итальянский коллектив привёз пакет обновлений.

В тексте статьи говорится, что задняя подвеска является одной из проблемных зон, поэтому её новая конфигурация была предметом разработки с начала сезона. Решение Лоика Серры инвестировать ресурсы в проект SF-25 идёт от того, чтобы увидеть знаменитый «невысказанный потенциал», который новый компонент призван выявить. Поэтому «Феррари» уже запланировала съёмочный день, где им разрешено проехать 200 км, в Муджелло в июле, на котором болид SF-25 также будет оснащён новой задней механикой.

Сообщается, что тест потребует критического и тщательного изучения реальных данных, собранных с трека. Только после этого дня в «Феррари» примут окончательное решение о том, следует ли и когда вводить новую подвеску. Выбор именно Муджелло, а не Фьорано, явно носит стратегический характер, поскольку по сравнению с традиционной деятельностью трасса Тоскана предлагает технические характеристики, более характерные для гоночной трассы.

Эти условия позволят команде получить данные, более полезные для механической калибровки новой схемы подвески, данные, которые не были бы столь значимыми во Фьорано. Это изменение, как понял руководитель команды Фредерик Вассёр, если всё пойдёт по плану, должно помочь SF-25 контролировать движения задней части, тем самым обеспечивая более стабильную аэромеханическую платформу и более широкое рабочее окно, что было одним из серьёзных ограничений этого начало сезона.