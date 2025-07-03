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Норрис заявил, что не будет считать провалом отсутствие титула в 2025 году

Норрис заявил, что не будет считать провалом отсутствие титула в 2025 году
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис ответил, как отнесётся к возможному поражению в борьбе за титул нынешнего сезона.

«Я просто не реализую то, что, как я считал, мог сделать в определённые моменты. Если бы всё было проще, можно было бы назвать это неудачей. Но когда у вас 24 гонки, очень длинный сезон борьбы с лучшими в мире… Не думаю, что это можно назвать провалом. Вы просто не добились успеха», — приводит слова Норриса ESPN.

Напомним, после 11 этапов Норрис занимает второе место в личном зачёте, уступая 15 очков напарнику Оскару Пиастри.

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