Команда Формулы-1 «Кадиллак» подписала контракт с Киану Ривзом на производство фильма

Команда Формулы-1 «Кадиллак» подписала соглашение с популярным голливудским актёром Киану Ривзом для озвучки документального сериала о подготовке коллектива к выступлениям в «Королевских гонках», о чём сообщила пресс-служба американцев.

Сообщается, что Ривз будет не только ведущим многосерийного сериала, не написанного по сценарию, но и исполнительным продюсером. В 2023-м он принял участие в производстве документального сериала «Браун: невероятная история Формулы-1» о команде «Браун».

«Для меня большая честь и я очень рад принять участие в рассказе о замечательной истории команды «Кадиллак» и её невероятном путешествии в мир гонок Формулы-1. Наша цель при создании документальных фильмов — вовлечь зрителей в самое сердце этого путешествия и продемонстрировать, что нужно для участия в одной из самых эксклюзивных спортивных арен в мире», — приводит слова Ривза пресс-служба команды.

Киану, помимо участия в успешных кинолентах, таких как «Матрица», «Джон Уик», является поклонником автоспорта. В 2024-м он принял участие в финальном этапе Кубка Toyota GR в Индианаполисе, в 2009-м выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей. А в июне 2025-го он посетил этап MotoGP в Италии.