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«Начинает раздражать». Марко — о слухах про возможный уход Ферстаппена в «Мерседес»

«Начинает раздражать». Марко — о слухах про возможный уход Ферстаппена в «Мерседес»
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможном переходе 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Макс не подписал контракт [«Мерседес»] и не может этого сделать. Сейчас это просто начинает раздражать. Продолжают возникать одни и те же вопросы, и мы продолжаем давать одни и те же ответы, потому что в первоначальной ситуации ничего не изменилось», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году, став боевым пилотом «Торо Россо». В 2014-м он был их резервным и тестовым гонщиком. После четырёх Гран-при в 2016-м был переведён в «Ред Булл» на место Даниила Квята. За это время завоевал четыре титула в личном зачёте и два — в Кубке конструкторов.

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