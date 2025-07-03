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Ральф Шумахер отреагировал на слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Ральф Шумахер отреагировал на слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер отреагировал на слухи о возможности перехода четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Похоже, что к этому идёт. Интересно, что будет с Джорджем Расселлом. Тото [Вольф] не оставит его в подвешенном состоянии. Ему тоже нужна хорошая машина. Он везде о себе заявляет. Но стоит ли ему переходить в «Ред Булл»? Непростой выбор.

Тото Вольф может освободить Кими Антонелли от давления и перевести его в другую команду на несколько лет. Не знаю, что будет, но кто-то должен освободить место», — сказал Шумахер в подкасте Boxengasse.

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