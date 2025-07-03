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Экс-стюард Формулы-1 намерен баллотироваться на пост президента ФИА — Motorsport

Экс-стюард Формулы-1 намерен баллотироваться на пост президента ФИА — Motorsport
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59-летний американский бывший стюард Формулы-1 Тим Майер на пресс-конференции рядом с Сильверстоуном должен объявить о своих намерениях баллотироваться на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщило издание Motorsport.

Выборы нового руководителя ФИА должны состояться в декабре 2025 года. По данным издания Майер соберёт пресс-конференцию рядом с Сильверстоуном, где пройдёт 12-й этап Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Великобритании.

Майер — сын бывшего руководителя «Макларена» Тедди Майер — был уволен с роли стюарда нынешним президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом в ноябре 2024 года.

На прошлой неделе Карлос Сайнс-старший объявил, что не будет баллотироваться на пост президента ФИА, хотя изначально заявлял о своём намерении занять руководящую должность.

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