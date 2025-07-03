BMW отобрала у Audi рекорд «Нордшляйфе»

Компания BMW объявила о новом рекорде «Северной петли» «Нюрбургринга» в сегменте компактных автомобилей — заводской пилот баварцев Йорг Вайдингер за рулём новой BMW M2 CS проехал 20,8-километровый круг за 7:25.534.

Таким образом новинка от BMW превзошла результат Audi RS3 (7:33.123) и стала первым в сегменте автомобилем, преодолевшим отметку в семь с половиной минут. Для сравнения, напомним, что в апреле 2023 года Вайдингер на BMW M2 проехал круг по «Нордшляйфе» на 13 секунд медленнее — за 7:38.7.

Вайдингер на BMW M2 CS на «Нордшляйфе» Фото: BMW

«Это значительное достижение для BMW M2 CS, оно демонстрирует, каким потенциалом обладает соединение в одной машине производительности, технологий и исключительной динамики, — прокомментировал управляющий директор BMW M GmbH Францискус ван Меель. — Мы гордимся тем, что этим кругом M2 CS задала новую высоту для своего класса».

BMW M2 CS была представлена в конце мая 2025 года. Автомобиль оснащается доработанным в BMW M 3-литровым рядным 6-цилиндровым твин-турбо двигателем от стандартной M2, который развивает 390 кВт (530 л. с.) и комплектуется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, благодаря карбоновым компонентам CS на 45 кг легче стандартной M2.

Вайдингер на BMW M2 CS на «Нордшляйфе» Фото: BMW

До 100 км/ч новая BMW M2 CS разгоняется за 3,8 секунды, а её максимальная скорость — 302 км/ч. В общей сложности будет выпущено менее 2000 экземпляров этой модели. В продажу M2 CS поступит в конце лета этого года, стоимость машины в Германии — € 115 тыс.

Напомним, что рекорд BMW на «Нордшляйфе» принадлежит M4 CSL, который показал время 7:18.1. Быстрейшим же дорожным автомобилем на «Нордшляйфе» считается Mercedces-AMG One, на котором Маро Энгель проехал круг за 6:29.090, а абсолютный рекорд принадлежит модифицированному прототипу LMP1 Porsche 919 Hybrid EVO — Тимо Бернхард в 2018 году показал на нём время 5:19.5.

Напомним, что недавно в тройку быстрейших автомобилей на «Северной петле» вошёл модифицированный электросуперкар Xiaomi SU7 Ultra.