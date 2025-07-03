Хэмилтон приехал в Сильверстоун в ярком наряде на первом кроссовере «Феррари»

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», прибыл на автодром в Сильверстоуне для участия в пресс-конференции, посвящённой 12-му этапу сезона-2025 Гран-при Великобритании.

Льюис приехал на первом кроссовере Ferrari Purosangue, он был в ярком костюме, цветовой гаммой напоминающем флаг Великобритании.

После 11 этапов в дебютном сезоне за итальянский коллектив Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте, имея на своём счету 91 очко. Его напарник Шарль Леклер пятый — 119 баллов. Сама «Скудерия» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, уступая «Макларену» 207 очков.