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Хэмилтон приехал в Сильверстоун в ярком наряде на первом кроссовере «Феррари»

Хэмилтон приехал в Сильверстоун в ярком наряде на первом кроссовере «Феррари»
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40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», прибыл на автодром в Сильверстоуне для участия в пресс-конференции, посвящённой 12-му этапу сезона-2025 Гран-при Великобритании.

Льюис приехал на первом кроссовере Ferrari Purosangue, он был в ярком костюме, цветовой гаммой напоминающем флаг Великобритании.

После 11 этапов в дебютном сезоне за итальянский коллектив Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте, имея на своём счету 91 очко. Его напарник Шарль Леклер пятый — 119 баллов. Сама «Скудерия» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, уступая «Макларену» 207 очков.

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