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Марко ответил, заменит ли «Ред Булл» Цуноду до конца сезона-2025

Марко ответил, заменит ли «Ред Булл» Цуноду до конца сезона-2025
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможной замене 25-летнего японского гонщика Юки Цуноды в составе австрийского коллектива.

«План состоит в том, чтобы он закончил сезон, в этом плане ничего не изменилось. У нас нет альтернативы. Мы провели с ним переговоры, в том числе с инженерной командой. В Шпильберге он был совершенно не в духе. Мы хотим его стабилизировать и не настраивать машину слишком агрессивно, как делаем для Макса. Это может помочь ему», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Цунода сел за руль болида RB21 после двух этапов в сезоне 2025 года, заменив Лиама Лоусона. За девять прошедших Гран-при Юки набрал семь очков.

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