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Расселл: вероятность того, что в следующем году я буду не в «Мерседесе», крайне мала

Расселл: вероятность того, что в следующем году я буду не в «Мерседесе», крайне мала
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём будущем в команде.

«Уверен ли я, что получу место, которое соответствует моим амбициям, если уйду из «Мерседеса»? Да, в целом уверен, если честно. Потому что я думаю, что того, что я доказал до сих пор, было достаточно. В прошлом я говорил всем командам, которые обращались ко мне, что я полностью предан «Мерседесу». В конечном итоге «Мерседес» является моим менеджером, так что всё должно решаться через них.

У меня не было недостатка в интересе других команд. Но я был полностью сосредоточен на своей работе. Я предан «Мерседесу». В конце концов всё образуется само собой, и вероятность того, что в следующем году я буду не в «Мерседесе», крайне мала», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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