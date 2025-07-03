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Машина безопасности на Гран-при Великобритании будет окрашена в оранжевый цвет

Машина безопасности на Гран-при Великобритании будет окрашена в оранжевый цвет
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Машина безопасности на Гран-при Великобритании будет окрашена в оранжевый цвет. Об этом сообщила пресс-служба «Мерседеса».

Фото: Mercedes AMG F1

Напомним, ранее стало известно, что в Сильверстоуне раскраска болидов «Мерседеса» получит оранжевый цвет («луч заката»). Также спецрасцветка будет на комбинезонах и шлемах пилотов команды Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

Вдохновлением для добавления оранжевого цвета послужил автомобиль Mercedes C111.

Гран-при Великобритании состоится с 4 по 6 июля.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 216 очков. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 201 балл. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 155 очков.

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