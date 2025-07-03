Сайнс не планирует переходить в «Ред Булл», если там откроется вакансия

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что не будет рассматривать вариант с переходом в «Ред Булл», если там освободится место после потенциального ухода Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Прежде всего, то, о чём идут разговоры, больше похоже на слухи. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. «Уильямс» прекрасно знает, что у меня есть контракт на ближайшие два года и далее, если позволит ситуация. Я верю в траекторию, по которой мы движемся, и да, я абсолютно уверен в своём выборе», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport Week.

Напомним, ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» по окончании сезона и перейти в «Мерседес».